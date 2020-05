Ronaldo ricorda il 5 maggio: «Abbiamo perso noi la partita, senza interferenze dall’alto» (Di venerdì 8 maggio 2020) Ronaldo ha parlato anche del fatidico 5 maggio durante la diretta Instagram con Alessandro Del Piero. Le sue parole Nella bella chiacchierata su Instagram tra Alessandro Del Piero e Ronaldo si è parlato anche del fatidico 5 maggio. Giornata che consegnò incredibilmente lo scudetto alla Juve a causa della sconfitta dell’Inter contro la Lazio. Il Fenomeno ha ricordato così quella giornata terribile per i colori nerazzurri. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE DICHIARAZIONI 5 maggio – «Abbiamo perso noi la partita, senza nessun’altra interferenza. Si parlava di Nesta all’Inter che era già fatto, si parlavano di tante cose..siamo andati un po’ rilassati in campo e la Lazio ci ha puniti. Credo che Abbiamo perso per l’atteggiamento. Troppe distrazioni. È una ferita. Ogni anno mi taggano su Instagram con me che piango il 5 ... Leggi su calcionews24 Mendes ricorda : «Cristiano Ronaldo? Tutti lo volevano» (Di venerdì 8 maggio 2020)ha parlato anche del fatidico 5durante la diretta Instagram con Alessandro Del Piero. Le sue parole Nella bella chiacchierata su Instagram tra Alessandro Del Piero esi è parlato anche del fatidico 5. Giornata che consegnò incredibilmente lo scudetto alla Juve a causa della sconfitta dell’Inter contro la Lazio. Il Fenomeno hato così quella giornata terribile per i colori nerazzurri. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE DICHIARAZIONI 5– «noi lanessun’altra interferenza. Si parlava di Nesta all’Inter che era già fatto, si parlavano di tante cose..siamo andati un po’ rilassati in campo e la Lazio ci ha puniti. Credo cheper l’atteggiamento. Troppe distrazioni. È una ferita. Ogni anno mi taggano su Instagram con me che piango il 5 ...

Nella bella chiacchierata su Instagram tra Alessandro Del Piero e Ronaldo si è parlato anche del fatidico 5 maggio. Giornata che consegnò incredibilmente lo scudetto alla Juve a causa della sconfitta ...

Ronaldo ricorda la sua avventura all’Inter e la sfida del 1998 con la Juventus: “C’era un clima da Guerra Fredda”. E’ stato uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, un fuoriclasse che in campo ha f ...

Ronaldo ricorda la sua avventura all'Inter e la sfida del 1998 con la Juventus: "C'era un clima da Guerra Fredda". E' stato uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, un fuoriclasse che in campo ha f ...