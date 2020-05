Reddito d’emergenza | è scontro nella maggioranza | la misura potrebbe slittare ancora

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020)d’emergenza, che dovrebbe essere nel decreto maggio, si apre un altro fronte di, tanto che il premier Conte sta valutando se inserire il sussidio, che va da 400 a 800 euro, in un secondo pacchetto di misure, che dovrebbe contenere anche gli aiuti alle imprese. Ild’emergenza èterreno di. Il governo sta studiando la, che sarà nel dl maggio. Per Italia viva il sussidio fino a 800 euro per le famiglie che non hanno avuto accesso ad alcun aiuto durante la pandemia, compresi i lavoratori in nero non può essere una soluzione. La ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, intervenuta ieri a Skytg24, è stata chiara: “Fra due mesi in Italia continueremo ad avere le fasce di povertà oltre a quelle persone che fino a due mesi fa avevano ...