Paolo Fox: "Il meme su di me è una montatura". Ecco quando tornerà a I fatti vostri (Di venerdì 8 maggio 2020) Ritorna Paolo Fox. Sì però... un momento, non per stilare le stelle per i 12 segni zodiacali, ma per tutt'altro motivo. Ricordiamo innanzitutto che Fox non è più presente a I Fatti vostri da ormai 2 mesi per scelta propria. Data la gravità dell'emergenza Coronavirus infatti l'astrologo aveva scelto di sospendere la rubrica dell'oroscopo per lasciare spazio all'informazione.Ora che la situazione sta lentamente trovando un barlume di normalità, Fox sbuca nuovamente per chiarire una faccenda che gli riguarda da vicino. Di mezzo c'è un ironico video meme che gira per il web nella quale l'astrologo de I fatti vostri - dalla puntata speciale di fine 2019 - racconta di una situazione astrale "bellissima" nei mesi che vanno "tra gennaio e maggio" e che la prima parte dell'anno parla di "grandi successi", il tutto senza specificare a quale segno ...

(Di venerdì 8 maggio 2020) RitornaFox. Sì però... un momento, non per stilare le stelle per i 12 segni zodiacali, ma per tutt'altro motivo. Ricordiamo innanzitutto che Fox non; più presente a I Fatti vostri da ormai 2 mesi per scelta propria. Data la gravità dell'emergenza Coronavirus infatti l'astrologo aveva scelto di sospendere la rubrica dell'oroscopo per lasciare spazio all'informazione.Ora che la situazione sta lentamente trovando un barlume di normalità, Fox sbuca nuovamente per chiarire una faccenda che gli riguarda da vicino. Di mezzo c'; un ironico videoche gira per il web nella quale l'astrologo de I fatti vostri - dalla puntata speciale di fine 2019 - racconta di una situazione astrale "bellissima" nei mesi che vanno "tra gennaio e maggio" e che la prima parte dell'anno parla di "grandi successi", il tutto senza specificare a quale segno ...

