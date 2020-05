Le elezioni in Siria sono state rinviate di nuovo (Di venerdì 8 maggio 2020) Le elezioni per il rinnovo del parlamento Siriano sono state rinviate per la seconda volta. Lo ha annunciato il presidente Bashar al Assad che ha emesso un decreto con cui le elezioni sono posticipate al 19 luglio e dove viene Leggi su ilpost (Di venerdì 8 maggio 2020) Leper il rinnovo del parlamentonoper la seconda volta. Lo ha annunciato il presidente Bashar al Assad che ha emesso un decreto con cui leposticipate al 19 luglio e dove viene

Le elezioni per il rinnovo del parlamento siriano sono state rinviate per la seconda volta. Lo ha annunciato il presidente Bashar al Assad che ha emesso un decreto con cui le elezioni sono posticipate ...

Roma, 7 mag. (askanews) - Il presidente siriano Bashar al Assad ha firmato oggi un decreto per un secondo rinvio, questa volta a luglio, delle elezioni legislative che originariamente erano in program ...

