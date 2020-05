Juventus, Rugani torna ad allenarsi: «Basta un pallone per essere felici» (Di venerdì 8 maggio 2020) Juventus, Daniele Rugani è tornato ad allenarsi regolarmente. Il difensore bianconero ha lasciato un messaggio sul suo profilo Instagram Daniele Rugani è finalmente tornato ad allenarsi. Il difensore bianconero, positivo al COVID-19 nei mesi scorsi, ieri si è allenato sul campo della Continassa. Rugani ha voluto anche lasciare un messaggio sul suo profilo Instagram: «Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento». Ecco il suo post: Visualizza questo post su Instagram Ci sono cose che non si possono cambiare. Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento ⚽❤️ #Ruga #JTC Un post condiviso da Daniele Rugani (@daniruga) in data: 7 Mag 2020 alle ore 10:45 PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Demiral - Rugani o Romero : solo uno resterà alla Juventus. E il club bianconero ha fatto la sua scelta

