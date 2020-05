I Rolex delle grandi sfide (Di venerdì 8 maggio 2020) L'esplorazione è da sempre una parte fondamentale delle attività di Rolex. Accade oggi, grazie al sostegno che la maison garantisce a pionieri e avventurieri contemporanei, ma accadeva anche ieri. Merito del fondatore Hans Wilsdorf, che vedeva il mondo come un laboratorio a cielo aperto in cui collaudare i suoi orologi in condizioni reali più o meno estreme. Dagli anni Trenta in poi, infatti, i modelli Rolex, e in particolare gli Oyster Perpetual, hanno accompagnato sportivi ed esploratori in ardue imprese, passando dagli abissi marini alle vette più alte, dalle giungle ai poli. Ecco cinque imprese che vale la pena ricordare. Tutte con un Rolex protagonista naturalmente. 1927 – Nelle acque della Manica È il 1927 quando Mercedes Gleitze, giovane nuotatrice britannica, si appresta ad attraversare a nuoto la Manica. Hans Wilsdorf, fondatore di ... Leggi su gqitalia Golf : rimandato l’Irish Open - torneo dell’European Tour 2020 che fa parte delle Rolex Series (Di venerdì 8 maggio 2020) L'esplorazione è da sempre una parte fondamentaleattività di. Accade oggi, grazie al sostegno che la maison garantisce a pionieri e avventurieri contemporanei, ma accadeva anche ieri. Merito del fondatore Hans Wilsdorf, che vedeva il mondo come un laboratorio a cielo aperto in cui collaudare i suoi orologi in condizioni reali più o meno estreme. Dagli anni Trenta in poi, infatti, i modelli, e in particolare gli Oyster Perpetual, hanno accompagnato sportivi ed esploratori in ardue imprese, passando dagli abissi marini alle vette più alte, dalle giungle ai poli. Ecco cinque imprese che vale la pena ricordare. Tutte con unprotagonista naturalmente. 1927 – Nelle acque della Manica È il 1927 quando Mercedes Gleitze, giovane nuotatrice britannica, si appresta ad attraversare a nuoto la Manica. Hans Wilsdorf, fondatore di ...

retrofutr : @blauseite @min_rolex @ataeraxias alessia il nostro sogno di diventare delle gang-star si sta per realizzare così a… - 98Joddy : @Silvana_demari Trovo inutile parlare e stupirsi di Boccia e del Rolex da 180K quando poi l’italiano medio si dimen… - min_rolex : @MINIISKIRT Tu che chiamavi il tuo alibratore per sapere i risultati delle corse e io in ospedale perché mi si era… - blauseite : @min_rolex credo che riderei per le sue stesse cose siamo due anime semplici e anche un po' bullizzate a volte… non… - Tommaso_derrico : @MaxMasino @TreStelle1 @IoRestoLibera @AntonioCarrabi1 Ma, io in Italia ho sempre visto belle macchine, movida, ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Rolex delle I Rolex delle grandi sfide: 5 che vale la pena di ricordare GQ Italia I Rolex delle grandi sfide

Dagli anni Trenta a oggi, con i suoi orologi, la maison ha accompagnato pionieri e avventurieri nelle loro grandi imprese. Eccone cinque che vale la pena ricordare L'esplorazione è da sempre una parte ...

Chi è Fedez: biografia e discografia, canzone per il figlio Leone

Fedez, il giovane rapper italiano partito da solo e senza aiuto da Youtube è riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico italiano tanto da essere chiamato come giudice per 5 edizioni di X Factor.

Dagli anni Trenta a oggi, con i suoi orologi, la maison ha accompagnato pionieri e avventurieri nelle loro grandi imprese. Eccone cinque che vale la pena ricordare L'esplorazione è da sempre una parte ...Fedez, il giovane rapper italiano partito da solo e senza aiuto da Youtube è riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico italiano tanto da essere chiamato come giudice per 5 edizioni di X Factor.