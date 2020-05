Gli infermieri: non chiamateci più eroi (Di venerdì 8 maggio 2020) La retorica dell'emergenza banalizza il lavoro degli infermieri reso sempre più duro da tagli continui alla sanità. Poco protetti, spesso mandati allo sbaraglio nei reparti, sottopagati: ecco la loro vera realtà quotidiana.Ginevra, 12 dicembre 2019. L'Organizzazione mondiale della sanità, invece di adottare le misure invocate dalla comunità scientifica internazionale contro il propagarsi di una pandemia, ancora sconosciuta ma annunciata fin nei dettagli, delibera di celebrare il 2020 come l'anno dell'infermiere. E invita gli Stati membri a «sostenere maggiori investimenti nella forza lavoro infermieristica, riconoscendo le difficili condizioni che gli infermieri affrontano fornendo assistenza dove è maggiormente necessario». Bergamo, tre mesi dopo. Il 13 marzo Diego Bianco, operatore del 118, muore a soli 46 anni, lasciando la moglie ... Leggi su panorama Coronavirus - le denunce degli infermieri del Pio Albergo : “Tamponi irregolari e minacce di licenziamento a chi indossava mascherina”

"Cifra offensiva". Il governo rilascia un premio di pochi euro agli infermieri del paziente 1

Il premio beffa del governo agli infermieri del 'paziente 1' (Di venerdì 8 maggio 2020) La retorica dell'emergenza banalizza il lavoro deglireso sempre più duro da tagli continui alla sanità. Poco protetti, spesso mandati allo sbaraglio nei reparti, sottopagati: ecco la loro vera realtà quotidiana.Ginevra, 12 dicembre 2019. L'Organizzazione mondiale della sanità, invece di adottare le misure invocate dalla comunità scientifica internazionale contro il propagarsi di una pandemia, ancora sconosciuta ma annunciata fin nei dettagli, delibera di celebrare il 2020 come l'anno dell'infermiere. E invita gli Stati membri a «sostenere maggiori investimenti nella forza lavorostica, riconoscendo le difficili condizioni che gliaffrontano fornendo assistenza dove è maggiormente necessario». Bergamo, tre mesi dopo. Il 13 marzo Diego Bianco, operatore del 118, muore a soli 46 anni, lasciando la moglie ...

RadioItalia : .@AmorosoOF e @BOOMDABASH: gli infermieri ballano Mambo salentino - caritas_milano : La pandemia della spesa militare In Italia nel 2020 spesi già oltre 26 miliardi in forniture belliche, mentre i me… - davidallegranti : Sono stati eroi per qualche settimana, ora i medici e gli infermieri sono diventati untori - maye_hgs : RT @caritas_milano: La pandemia della spesa militare In Italia nel 2020 spesi già oltre 26 miliardi in forniture belliche, mentre i medici… - dayflyer : RT @RogerHalsted: Ma gli #eroi non lo fanno per l'onore e la gloria, e tantomeno per il vile denaro... Il premio beffa del #governo agli #i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri Coronavirus: gli infermieri stampano le loro foto sulle tute di protezione / FOTO FirenzeToday Mascherine, vanno bene anche quelle fatte in casa

Le mascherine per la popolazione possono essere anche confezionate in proprio. Lo ha annunciato oggi, e finalmente, il presidente dell'Istituto superiore per la Sanità, Silvio Brusaferro, che dopo i n ...

Coronavirus: "in Toscana test a pagamento per lavoratori e liberi professionisti. Gratis per gli immigrati irregolari"

Scoppia la polemica sui test sierologici voluti dal governatore toscano Enrico Rossi – nonostante i dubbi dell'Iss - per lo 'screening di massa' regionale. A dar fuoco alle polveri è il vicepresidente ...

Le mascherine per la popolazione possono essere anche confezionate in proprio. Lo ha annunciato oggi, e finalmente, il presidente dell'Istituto superiore per la Sanità, Silvio Brusaferro, che dopo i n ...Scoppia la polemica sui test sierologici voluti dal governatore toscano Enrico Rossi – nonostante i dubbi dell'Iss - per lo 'screening di massa' regionale. A dar fuoco alle polveri è il vicepresidente ...