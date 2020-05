Ferrero punta sul packaging green

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Un nuovo imballaggio per Kinder Joy, studio di soluzioni di riciclaggio chimico e partnership per sviluppare linee guida comuni di eco-progettazione per gli imballaggi.fa il punto sul suo percorso per rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili al 100% entro il 2025.Il nuovo cucchiaio di Kinder Joy, realizzato con carta vergine di alta qualità proveniente da una filiera sostenibile certificata, è stato sviluppato a partire dalle innovative idee progettuali del team interno di R&Se realizzato in collaborazione con fornitori selezionati. Una tecnologia di sigillatura ultrasonica sigilla il nuovo cucchiaio al film plastico senza l’utilizzo di sostanze o additivi aggiuntivi. Il nuovo cucchiaio di carta sarà distribuito gradualmente in tutti i paesi dell’Ue ...

