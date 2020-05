Agente morto per bloccare rapinatori | il Sap di Avellino gli rende omaggio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLunedi 27 aprile nella città di Napoli mentre tentava diIa fuga a deiche avevano appena tentato un colpo in banca a deceduto nell’adempimento del dovere I’scelto Pasquale Apicella. Alla cerimonia funebre, a causa delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria in atto, non 6 stato possibile portare it nostro saluto e it giusto onore al nostro collega, anche alla luce dell’alto numero di colleghi che avrebbero voluto partecipare. Nel fermo intendimento di voler onorarne la memoria del collega scomparso, in contemporanea con lo svolgimento dei funerali di stato, oggi venerdì 8 maggio alle ore 11.00 una piccola delegazione della Segreteria provinciale del SAP dinel rispetto delle attuali misure di distanziamento sociale si a recata presso la lapide del monumento ai caduti presente ...