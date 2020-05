A Verona mascherine protettive con il volto di Mussolini | è polemica

repubblica : A Verona le mascherine con il volto del Duce - repubblica : A Verona le mascherine con il volto del Duce [di PAOLO BERIZZI] [aggiornamento delle 13:55] - Claudio33288035 : RT @alessiarotta: Mascherine con il volto di #Mussolini e il motto 'Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!'. Le produ… - dritanhocja : RT @PBerizzi: A Verona le mascherine con il volto del Duce - BastaAlessandro : @repubblica Io a Verona farei le mascherine con fosforo pensa te! -

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Mascherine con il volto di #Mussolini e il motto "Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!". Le produce e le ha messe in commercio un'azienda in provincia d ...In tempi di emergenza sanitaria gli articoli per nostalgici del Ventennio sono in crisi. Così c’è chi ha pensato di sfruttare l’immagine di Mussolini per le mascherine. Sono state dunque realizzate ma ...