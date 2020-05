‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/05/20 (Di giovedì 7 maggio 2020) Siiiiii, siiiii, questo è il trash che voglio! Questo è il poracciume che mi piace!!!! Enzo Capo e Pamela Barretta che si piazzano a centro studio e con la bava alla bocca si rinfacciano tutte le schifezze del mondo è ESATTAMENTE un esempio di ciò che voglio da un programma come Uomini e Donne ed è ciò che mi merito dopo essermi cuccata quel suppostone di format digitale. A parte che io sono ancora ipotizzata dalle protesi mammarie di Pamela che ad ogni inquadratura ravvicinata mi si poggiavano sul tavolino del salotto (ok che quando ti sei lasciata con uno che ancora ti piace cerchi di vendicarti mostrandogli ‘quello che si è perso‘, ma onestamente pure mio nonno con la cataratta ha visto quello che si perso Enzo e io ho proprio provato sofferenza fisica per quel povero vestito che cercava disperatamente e senza successo di ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (7/05/2020)

‘Uomini e Donne’ - chi si nasconde dietro il misterioso Alchimista che corteggia Giovanna Abate? Tutte le teorie del web

‘Trono over’ - Nicola Vivarelli definisce Jack Vanore “cogl***e di ‘Uomini e Donne’” : arriva la replica dell’ex tronista! (Video) (Di giovedì 7 maggio 2020) Siiiiii, siiiii, questo è il trash che voglio! Questo è il poracciume che mi piace!!!! Enzo Capo e Pamela Barretta che si piazzano a centro studio e con la bava alla bocca si rinfacciano tutte le schifezze del mondo è ESATTAMENTE un esempio di ciò che voglio da un programma come Uomini e Donne ed è ciò che mi merito dopo essermi cuccata quel suppostone di format digitale. A parte che io sono ancora ipotizzata dalle protesi mammarie di Pamela che ad ogni inquadratura ravvicinata mi si poggiavano sul tavolino del salotto (ok che quando ti sei lasciata con uno che ancora ti piace cerchi di vendicarti mostrandogli ‘quello che si è perso‘, ma onestamente pure mio nonno con la cataratta ha visto quello che si perso Enzo e io ho proprio provato sofferenza fisica per quel povero vestito che cercava disperatamente e senza successo di ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - matteosalvinimi : #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti d… - antoniospadaro : “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di #comunicazione . In questo tempo di #pandemia r… - CiaoGrosso : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti da u… - PetrazzuoloF : RT @Tritti001: Il termine “clandestino” è un termine dispregiativo con cui la propaganda di Salvini ha cercato di ridurre uomini e donne a… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com