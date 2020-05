Tour de France 2020 | nuove date | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) La pandemia di coronavirus ha costretto il mondo dello sport a fermarsi ad inizio marzo e ha conseguentemente provocato lo sconvolgimento dei vari calendari. Per quanto riguarda il ciclismo, l’UCI due giorni fa ha ufficializzato il nuovo, ovviamente compresso e con sovrapposizioni tanto inevitabili quanto spiacevoli. La corsa che è stata senza dubbio privilegiata dall’Unione Ciclistica Internazionale è ilde, che non sarà in contemporanea con alcuna Classica. Ilde, originariamente previsto tra il 27 giugno e il 19 luglio, slitta di un paio di mesi: leprevedono infatti che la Grande Boucle si disputi da sabato 29 agosto a domenica 20 settembre (giorno di inizio dei Mondiali di Aigle-Martigny). Il percorso pare destinato a rimanere invariato: 21 tappe con partenza da Nizza e tradizionale arrivo presso gli ...