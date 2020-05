Mascherine a prezzo politico introvabili nelle grandi città (Di giovedì 7 maggio 2020) Mascherine introvabili. Non è una novità, il prezzo politico è un provvedimento “sovietico” che provoca carenza di offerta, peggiora la qualità ed alimenta il mercato nero. «Siamo sprovvisti di Mascherine chirurgiche». A Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli, Palermo… il cartello spicca nelle porte di ingresso di circa due terzi delle farmacie. Salvo poi trovare qualche furbo che a 2 euro, magari anche 3, è disposto a farle sbucare come d'incanto dal magazzino, in barba all'ordinanza del 26 (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Mascherine a prezzo politico introvabili nelle grandi città

Aumento prezzo mascherine : quando è reato e limite massimo

Mascherine a prezzo fisso. Da domani a 50 centesimi (e c'è quella per i bambini) (Di giovedì 7 maggio 2020). Non è una novità, ilè un provvedimento “sovietico” che provoca carenza di offerta, peggiora la qualità ed alimenta il mercato nero. «Siamo sprovvisti dichirurgiche». A Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli, Palermo… il cartello spiccaporte di ingresso di circa due terzi delle farmacie. Salvo poi trovare qualche furbo che a 2 euro, magari anche 3, è disposto a farle sbucare come d'incanto dal magazzino, in barba all'ordinanza del 26 (...) - Tribuna Libera

Giorgiolaporta : Ecco l'inchiesta de #LeIene sulle #mascherine nel #Lazio. Le avremmo comprate al doppio del prezzo e detto no a un… - FerdiGiugliano : Il Commissario Arcuri e le mascherine saranno i protagonisti di molti libri di testo di microeconomia del futuro. (… - agorarai : Tetto di prezzo per le mascherine. 'Abbiamo testato materiali e cercato di strutturare insieme alla Regione filiere… - vallant80 : RT @VenezianiMar: Ma le mascherine a prezzo politico annunciate e strombazzate dal commissario straordinario dove sono? È solo una presa pe… - saracino58 : RT @fdragoni: Se annunci che le mascherine costeranno 50 cent i casi sono due: A) le hai in magazzino o le puoi produrre e vendere a questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine prezzo Introvabili le mascherine chirurgiche a prezzi bloccati La Repubblica Coronavirus Italia, Conte: “Mascherine gratis alle famiglie bisognose”

Uno dei temi più scottanti da inizio ripresa, però, continua ad essere quello delle mascherine. In moltissimi Comuni italiani si sono registrati furti di mascherine, assalti a farmacie e prezzi maggio ...

Mascherine a 50 centesimi? No, a 61. "Va sommata l’Iva. Negli annunci poca chiarezza"

Mascherine a 50 centesimi? No: 50 più Iva, quindi 61. Nei giorni scorsi, il Governo ha promesso prezzi calmierati, ma gli acquirenti si lamentano, perché devono pagare non i 50 centesimi annunciati in ...

Uno dei temi più scottanti da inizio ripresa, però, continua ad essere quello delle mascherine. In moltissimi Comuni italiani si sono registrati furti di mascherine, assalti a farmacie e prezzi maggio ...Mascherine a 50 centesimi? No: 50 più Iva, quindi 61. Nei giorni scorsi, il Governo ha promesso prezzi calmierati, ma gli acquirenti si lamentano, perché devono pagare non i 50 centesimi annunciati in ...