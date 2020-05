La responsabilità individuale non basta

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nell’articolo di Michele Serra “Facciamo i bravi, si può. La fase 2 dipende da noi” pubblicato il 30 aprile su Repubblica in merito alla 1° e alla 2° fase, pur essendoci alcune critiche assolutamente condivisibili ai vari decreti governativi, ci sono due punti su cui, a mio avviso, vale la pena fare alcune riflessioni. Il primo è quando Serra afferma che ”è solamente la responsabilità, in questo momento più che in qualsiasi altro momento, la marcia in più che può sorreggere la ripartenza oppure farla deragliare. Non c’è norma, per quanto azzeccata, che possa impedire al cittadino incivile le promiscuità superflue...”. Che occorra uno scatto da parte di tutti noi e che la Fase 2 dipenda anche dai nostri comportamenti e dalla nostra responsabilità è ...