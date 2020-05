Intrusione FREDDO invernale dopo il CALDO METEO dopo WeekEnd

(Di giovedì 7 maggio 2020) Sta subendo una temporanea flessione l'anticiclone africano sull'Italia, per effetto del parziale inserimento di correnti più fresche, collegate allo sprofondamento di una saccatura scandinava verso i Balcani e il Mar Nero. Un debole impulso d'instabilità, associato alla saccatura scandinava, sta scorrendo lungo la Penisola, apportando però solo qualche fenomeno del tutto fugace. A seguire, l'anticiclone africano tornerà tornerà ad avere meglio fin da giovedì e andrà ad interessare più direttamente la nostra Penisola. Le temperature,una leggera flessione, risaliranno un po' la china tra giovedì e venerdì. Avremo così una nuova fase calda con apice soprattutto nel, nella giornata di domenica quando una ventata di correnti africane colpirà soprattutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Intrusione FREDDO

Meteo Giornale

Non c'è tregua sull'Italia, dove le condizioni meteo si mantengono caratterizzate da forte dinamicità per l'influenza di una profonda depressione atlantica centrata sulle Isole Britanniche. A breve di ...scusate l'intrusione "a freddo". Seguo sempre ma non intervengo mai; preferisco leggere e cercare di imparare qualcosa, piuttosto che scrivere. Spero che capirete il mio "atteggiamento". Avrei una dom ...