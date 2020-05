Di Matteo non cambia versione E l’Anm lo richiama all’ordine Per l’Associazione delle

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il terremoto scatenato dalla dichiarazioni in diretta tv di Nino Dicontro il guardasigilli non accenna a finire. Anzi nelle ultime ore, sulla mancata nomina al Dap del magistrato per presunte pressioni dei boss, in molti sono intervenuti. Ieri in difesa del simbolo dell’Antimafia è intervenuto il togato del Csm Sebastiano Ardita, della corrente Autonomia&Indipendenza, secondo cui Di“non ha fatto dipendere la mancata nomina da pressioni che provenissero da ambienti mafiosi o da condizionamenti di qualunque altro genere. Non ha mai espresso questo tipo di opinioni, ha soltanto raccontato dei fatti”. Un discorso ineccepibile se non fosse che, come fa notare la presidente M5s della commissione Giustizia della Camera, Francesca Businarolo, secondo cui la giustificazione non regge: “Non capisco perché il consigliere Dinon abbia ...