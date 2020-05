Crimi M5S | La sanatoria per gli irregolari non è la soluzione per l' agricoltura

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il Movimento 5 Stelle continua ad essere contrario alla proposta di Italia Viva, e in particolare della Ministra dell'Teresa Bellanova di regolarizzare, anche solo temporaneamente con permessi rinnovabili di volta in volta, gli immigratiattualmente impiegati nell'italiana.A tuonare contro la proposta, che trova invece un timido supporto da parte del Partito Democratico,; il capo politico di M5S, Vito, che ricopre anche il ruolo di sottosegretario al Ministero dell'Interno:Teresa Bellanova; il ministro dell'e ha posto il problema dei braccianti agricoli. Un problema che; stato manifestato anche dalle associazioni di categoria, però lanon; la regolarizzazione dei migranti. Questo; un altro tema, infatti il dibattito in questi giorni; stato:; giusto ...

gennaromigliore : Trovo sconcertante l’atteggiamento di Crimi e del M5S nei confronti della #regolarizzazione. Vorrei ricordare loro… - fattoquotidiano : M5s, Crimi: “Non bisogna stare né con Di Matteo, né con Bonafede, così facciamo brindare i boss. Tra di loro incomp… - DantiNicola : Sulla #regolarizzazione Crimi e Salvini la pensano allo stesso modo. Attaccare solo Salvini serve solo a tenere in… - Pegasofree777 : RT @cris_cersei: Scambieranno il no alla sfiducia a #Bonafede con la sanatoria immigrati cara ai renziani. La 'ferma' posizione di Crimi è… - Roby15489777 : RT @cris_cersei: Scambieranno il no alla sfiducia a #Bonafede con la sanatoria immigrati cara ai renziani. La 'ferma' posizione di Crimi è… -

Si cerca una quadra entro la settimana ma le posizioni divergono. La ministra dell'Agricoltura: campagne in grave difficoltà. Crimi: no a sanatoria stile Maroni, Bossi, Fini. Lamorgese media: troviamo ...Ci avete scritto in tantissimi dopo il servizio di Gaetano Pecoraro per avere informazioni sulle aziende che cercano braccianti. Qui vi spieghiamo come poterli contattare per inviare il vostro curricu ...