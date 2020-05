Black Mirror 6? Per Charlie Brooker non è il periodo adatto per storie "su società che cadono a pezzi" (Di giovedì 7 maggio 2020) Quante volte, vedendo code ai supermercati, leggendo di obbligo di indossare la mascherina o di scenari in cui, per andare al bar o al ristorante, sarà necessario farsi circondare da pannelli di plexiglass, abbiamo detto "Sembra un episodio di Black Mirror"?I tempi che stiamo vivendo, in effetti, ben si accostano alle ipotesi di un futuro inquietante e raccapricciante che Charlie Brooker ha rappresentato nell'arco delle serie stagioni della serie tv diventata un fenomeno soprattutto dopo la distribuzione internazionale di Netflix.Forse anche lui, in queste settimane, ha pensato che tutto ciò che stiamo attraversando potrebbe essere la sceneggiatura di un episodio della sua serie. Ed anche per questo, ha deciso che il 2020 non è proprio l'anno ideale per vedere nuovi episodi di Black Mirror.Black Mirror 6? Per Charlie Brooker non è il ... Leggi su blogo Black Mirror - la sesta stagione non ci sarà. La produzione : “Nessuna voglia di raccontare storie su società che vanno in pezzi”

