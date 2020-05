Autovettura in fiamme nella notte in via Pio IX (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stata incendiata nella notte una Kia Picanto in via Pio IX. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Benevento che hanno provveduto a spegnere il rogo. Al momento si indaga sulle cause dell’incendio, ma tutto lascia pensare alla natura dolosa dato il ritrovamento nei pressi dell’Autovettura di liquido infiammabile. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i Carabinieri. L'articolo Autovettura in fiamme nella notte in via Pio IX proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stata incendiatauna Kia Picanto in via Pio IX. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Benevento che hanno provveduto a spegnere il rogo. Al momento si indaga sulle cause dell’incendio, ma tutto lascia pensare alla natura dolosa dato il ritrovamento nei pressi dell’di liquido infiammabile. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i Carabinieri. L'articoloinin via Pio IX proviene da Anteprima24.it.

