WWDC20 | la conferenza di Apple tutta in streaming

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Formato virtuale, a partire dal 22 giugno. Per quest’anno la Worldwide Developers Conference, l’appuntamento di fine primavera (quest’anno spostato all’inizio dell’estate) in cui Apple presenta tutte le novità sul lato dei software e dei sistemi operativi aprendo la strada ai nuovi iPhone d’autunno, si terrà in questa modalità. Gli sviluppatori, milioni di professionisti in tutto il mondo, potranno partecipare gratuitamente via app (Apple Developer) o sito. Ci sarà poi spazio per gli studenti con la Swift Student Challenge, una sfida a colpi ti coding nell’ambiente di programmazione della Mela.