Sirius | l’ex fidanzata vuota il sacco | “Vi dico perché sta mentendo a tutti”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 maggio 2020) 26 anni lui, 70 anni lei: la coppia più chiacchierata del momento sono loro:e Gemma, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante l’enorme differenza di età, che ha fatto storcere il naso a molti, i due continuano a conoscersi sotto gli occhi a dir poco spalancati di Tina e Gianni, opinionisti decisamente scettici sulla natura pura dei sentimenti del marinaio Nicola Vivarelli. Nel passato del ragazzo c’è un amore finito, quello con Chiara, ex32enne. La donna, che ora abita a Londra, ha parlato a Fanpage.it commentando la presenza della sua vecchia conoscenza come corteggiatore nel programma. Quanto è durata la relazione con? “Non mi interessa più molto, è trascorso troppo tempo. Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno.”, dice Chiara. ...