Sicilia | si dimette dirigente del Dipartimento lavoro | aveva firmato l’accordo sul bonus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le dimissioni dele un‘indagine interna sui ritardi nell’esame delle pratiche di Cassa integrazione in deroga e sulla “quantità e qualità delprodotto dai dipendenti collocati inagile”. E’ il nuovo capitolo del “caso” legato alpromesso dall’assessorato aldella Regioneai propri dipendenti perché accelerassero lo smaltimento delle domande dell’ammortizzatore, che vanno a rilento in tutta Italia ma vedono l’Isola particolarmente indietro con solo 1.525 beneficiari pagati. box correlati id=”5791038″ tipo=”articolo” Cassa integrazione in deroga, ancora a rilento la gestione delle Regioni. Inps: “Solo 173mila domande inviate, pagati 58mila beneficiari”/box correlati Il giorno dopo la notizia dell’ipotesi di accordo con ...