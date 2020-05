“Rimboccarsi le maniche e pedalare”. La cena te la consegna lui! Il suo ristorante è in crisi e il super vip diventa fattorino (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche Tomaso Trussardi ha deciso di seguire l’esempio di Giorgio Armani, il primo ad aver lanciato diverse iniziative in piena emergenza sanitaria, dalla donazione charity a una vera e propria conversione della produzione, che ha visto prendere quota il servizio delivery dell’Emporio Armani Ristoranti e di Nobu Milano, sulle piattaforme Deliveroo e Mymenu. Veri e propri servizi di consegna a domicilio, per non arrestare il settore economico. Dello stesso parere è anche Tomaso Trussardi. Il ristorante Trussardi Alla Scala è ripartito con la consegna a domicilio, la Trussardi Delivery, che ha annunciato con un comunicato la ripresa delle attività, con appositi menù da poter continuare a ordinare e gustare, nella totale sicurezza delle normative vigenti. Oltre al comunicato ufficiale che lancia l’iniziativa, lo stesso Tomaso Trussardi ha ... Leggi su caffeinamagazine Ferrero : “Rimboccarsi le maniche e ripartire nella prossima stagione. Stiamo continuando a prenderci in giro” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche Tomaso Trussardi ha deciso di seguire l’esempio di Giorgio Armani, il primo ad aver lanciato diverse iniziative in piena emergenza sanitaria, dalla donazione charity a una vera e propria conversione della produzione, che ha visto prendere quota il servizio delivery dell’Emporio Armani Ristoranti e di Nobu Milano, sulle piattaforme Deliveroo e Mymenu. Veri e propri servizi dia domicilio, per non arrestare il settore economico. Dello stesso parere è anche Tomaso Trussardi. IlTrussardi Alla Scala è ripartito con laa domicilio, la Trussardi Delivery, che ha annunciato con un comunicato la ripresa delle attività, con appositi menù da poter continuare a ordinare e gustare, nella totale sicurezza delle normative vigenti. Oltre al comunicato ufficiale che lancia l’iniziativa, lo stesso Tomaso Trussardi ha ...

