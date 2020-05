Papa su regolarizzazione immigrati: “Accolgo loro appello, rispettiamo loro dignità” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Si espone anche Papa Francesco sulla questione della regolarizzazione degli immigrati, spesso sfruttati dal caporalato. “È vero che c’è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata”. Papa Francesco commenta il dibattito sulla regolarizzazione degli immigrati, spesso sfruttati nei campi dal caporalato. La discussione sta investendo il dibattito pubblico e politico in … L'articolo Papa su regolarizzazione immigrati: “Accolgo loro appello, rispettiamo loro dignità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Regolarizzazione 600.000 migranti : papa Francesco scende in campo a fianco del governo

Regolarizzazione, il Papa: 'Accolgo l'appello dei braccianti agricoli sfruttati, tra cui molti migranti. Rispettiam… Papa Francesco: «La regolarizzazione dei braccianti stranieri è auspicabile» Regolarizzazione, il Papa: 'Accolgo l'appello dei ... Papa Francesco è a favore della regolarizzazione dei migranti che lavorano come braccianti. Questa mattina è arrivato un a… Anche il Papa scende in campo per la 'sanatoria' dei migranti .... QUESTO E' TANTO DANNOSO!