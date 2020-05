Mafiosi liberati, spunta lo zampino della Lega. Salvini accusa i giudici per i domiciliari concessi ai capoclan. Ma tra le toghe c’è la moglie di Cota (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sembra proprio che Matteo Salvini non riesca a trattenersi dal cavalcare ogni polemica pur di guadagnare consensi. Proprio come successo nel caso delle scarcerazioni facili dei boss, avvenute nelle settimane scorse, per le quali più volte si è detto sconcertato e ha incolpato sia i giudici che il governo di aver permesso quella che ai suoi occhi appare come una barbarie. Insomma il Capitano si è scatenato sul tema della mafia, a suon di show in favore della webcam, ma le sue sparate rischiano di essere uno dei maggiori autogol della storia del Carroccio. Già perché in queste ore è curioso notare come tra le tante scarcerazioni, tra l’altro perfettamente legittime, contro cui ha tuonato c’è anche quella firmata dal giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Rosanna Calzolari. Il togato altri non è che la moglie di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sembra proprio che Matteonon riesca a trattenersi dal cavalcare ogni polemica pur di guadagnare consensi. Proprio come successo nel caso delle scarcerazioni facili dei boss, avvenute nelle settimane scorse, per le quali più volte si è detto sconcertato e ha incolpato sia iche il governo di aver permesso quella che ai suoi occhi appare come una barbarie. Insomma il Capitano si è scatenato sul temamafia, a suon di show in favorewebcam, ma le sue sparate rischiano di essere uno dei maggiori autogolstoria del Carroccio. Già perché in queste ore è curioso notare come tra le tante scarcerazioni, tra l’altro perfettamente legittime, contro cui ha tuonato c’è anche quella firmata dal giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Rosanna Calzolari. Il togato altri non è che la moglie di ...

