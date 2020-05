Fase 2 | Cacciari | “perché dobbiamo essere trattati da bambini cretini?”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il filosofo Massimo, in un’intervista su Rai Radio 1, ha criticato i provvedimenti emanati dal governo per la2 e si è chiesto del perché i cittadini sonocome. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimoè stato ospite della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, in onda su … L'articolo2,: “perchédacretini?” proviene da www.meteoweek.com.