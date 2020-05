Elisa Isoardi il suo show potrebbe presto essere sostituito da un nuovo format della Clerici (Di mercoledì 6 maggio 2020) E preoccupata Elisa Isoardi. E anche un po’ nervosa. La conduttrice cerca di non darlo a vedere, mostrandosi sempre sorridente, ma in molti dicono che un pensiero la tormenta: perdere La prova del cuoco. A causa delle disposizioni governative sull’emergenza coronavirus, il programma di cucina che ha ereditato due anni fa da Antonella Clerici non va in onda da due mesi. Al suo posto, i vertici Rai hanno deciso di trasmettere le repliche di Linea verde, cosa che ha lasciato l’amaro in bocca alla Isoardi. «Le nostre repliche non le mandano, lasciamo perdere», ha tuonato la presentatrice, convinta che questa scelta penalizzi la trasmissione. Che forse potrebbe essere di nuovo in onda l’il maggio. Almeno, questo è quello che auspica la conduttrice: «Cerchiamo di ritornare», ha detto lei. Ma il problema più grosso, per Elisa, ... Leggi su aciclico Elisa Isoardi continua le sue dirette sui social ma La prova del cuoco non torna in tv

“Sarà la prima cosa che farò”. Elisa Isoardi : la confessione a cuore aperto. E non è quello che tutti pensano…

La prova del cuoco torna - Elisa Isoardi confessa : “Andrò a messa” (Di mercoledì 6 maggio 2020) E preoccupata. E anche un po’ nervosa. La conduttrice cerca di non darlo a vedere, mostrandosi sempre sorridente, ma in molti dicono che un pensiero la tormenta: perdere La prova del cuoco. A causa delle disposizioni governative sull’emergenza coronavirus, il programma di cucina che ha ereditato due anni fa da Antonella Clerici non va in onda da due mesi. Al suo posto, i vertici Rai hanno deciso di trasmettere le repliche di Linea verde, cosa che ha lasciato l’amaro in bocca alla. «Le nostre repliche non le mandano, lasciamo perdere», ha tuonato la presentatrice, convinta che questa scelta penalizzi la trasmissione. Che forsediin onda l’il maggio. Almeno, questo è quello che auspica la conduttrice: «Cerchiamo di ritornare», ha detto lei. Ma il problema più grosso, per, ...

venti4ore : Sarà prima cosa che farò”. Elisa Isoardi confessione cuore aperto non è quello che tutti pensano… - filufilo : RT @Unf_Tweet: CHE FINE HA FATTO #LAPROVADELCUOCO? Elisa Isoardi continua le sue dirette sui social ma La prova del cuoco non torna in tv h… - bnotizie : Elisa Isoardi continua le sue dirette sui social ma La prova del cuoco non torna in tv | Ultime Notizie Flash - Noovyis : (“Sarà la prima cosa che farò”. Elisa Isoardi: la confessione a cuore aperto. E non è quello che tutti pensano…) P… - zazoomnews : Elisa Isoardi continua le sue dirette sui social ma La prova del cuoco non torna in tv - #Elisa #Isoardi #continua… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Elisa Isoardi il suo show potrebbe presto essere sostituito da un nuovo format della Clerici aciclicoMagazine Milly Carlucci Ballando torna a settembre l’annuncio a Vieni da me

La nuova edizione di Ballando con le Stelle torna a settembre 2020. Lo ha ufficializzato la conduttrice storica Milly Carlucci, ospite da remoto della puntata di Vieni da Me del 5 maggio su Rai 1. Res ...

Prova del Cuoco di nuovo in onda, la Isoardi: “Andrò prima a messa”

A breve tornerà in onda anche la Prova del Cuoco con la solita Elisa Isoardi protagonista: ecco la sua confessione al settimanale Nuovo Ci sarà un nuovo inizio anche per quanto riguarda la televisione ...

La nuova edizione di Ballando con le Stelle torna a settembre 2020. Lo ha ufficializzato la conduttrice storica Milly Carlucci, ospite da remoto della puntata di Vieni da Me del 5 maggio su Rai 1. Res ...A breve tornerà in onda anche la Prova del Cuoco con la solita Elisa Isoardi protagonista: ecco la sua confessione al settimanale Nuovo Ci sarà un nuovo inizio anche per quanto riguarda la televisione ...