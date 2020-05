Coronavirus: “Le prove indicano un’origine naturale, il virus ha viaggiato attraverso un ospite intermedio” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Tutte le prove disponibili suggeriscono che il virus che provoca Covid-19 abbia una fonte zoonotica. E tutte le prove disponibili ad oggi suggeriscono che il virus ha un’origine animale naturale e non è un virus manipolato o costruito in laboratorio“. Lo afferma all’Adnkronos Salute un portavoce dell’Ufficio per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, tornando sulla questione dell’origine di Sars-CoV-2 dopo i sospetti adombrati da più parte nei giorni scorsi, ed evidenziando anche l’intenzione dell’Oms di lavorare “per identificare la fonte animale del virus”, il cosiddetto ospite intermedio, “attraverso missioni scientifiche internazionali”. Se infatti il virus ha un legame con i pipistrelli, “di solito – riflette il portavoce di Oms Europa – ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Agenzie delle Entrate : “Le mascherine a marchio CE sono detraibili come spese sanitarie”. Ecco la procedura

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Caritas : “Le conseguenze del Covid-19 fanno ancora più vittime”

Coronavirus - i carabinieri sui rider : “Le società di delivery non hanno valutato il rischio” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Tutte ledisponibili suggeriscono che ilche provoca Covid-19 abbia una fonte zoonotica. E tutte ledisponibili ad oggi suggeriscono che ilha un’origine animalee non è unmanipolato o costruito in laboratorio“. Lo afferma all’Adnkronos Salute un portavoce dell’Ufficio per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, tornando sulla questione dell’origine di Sars-CoV-2 dopo i sospetti adombrati da più parte nei giorni scorsi, ed evidenziando anche l’intenzione dell’Oms di lavorare “per identificare la fonte animale del”, il cosiddetto ospite intermedio, “missioni scientifiche internazionali”. Se infatti ilha un legame con i pipistrelli, “di solito – riflette il portavoce di Oms Europa – ...

stanzaselvaggia : “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le pa… - repubblica : Per la Bbc Salvini diffonde fake news come Trump e Bolsonaro - matteosalvinimi : Un insulto alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, di tutte le vittime della mafia e delle loro famiglie. Tutt… - Mbyk019285 : #Lega I legaioli sempre pronti a violare le leggi..... #6maggio #COVID19 #COVID #CoronaLockdown… - Rosskitty77 : Le comiche!!!CAPRE E PAPAYA POSITIVE AL CORONAVIRUS: MA SONO AFFIDABILI I TEST? #Byoblu... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Le Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera