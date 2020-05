Coronavirus | Dybala è guarito dopo un mese e mezzo ed esulta sui social | “Finalmente | la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Festa suiper Paulo. A oltre undall’annuncio della positività al, l’attaccante della Juventus ha fatto sapere ai suoi fan di essere finalmente. “La mia faccia dice tutto: finalmentedal Covid-19”, hato La Joya che adesso potrà tornare ad allenarsi con i compagni, sempre rispettando le normative imposte dall’ultimo Dpcm. Visualizza questo post su Instagram Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 ????????????♥️. My face says it all, i’m finaly cured from Covid-19 ????????♥️????La mia faccia dice tutto: finalmentedal Covid-19! Un post condiviso da Paulo(@paulo) in data: 6 Mag 2020 alle ore 9:10 PDT Il fantasista argentino, lo scorso 21 marzo, era stato il terzo bianconero risultato ...