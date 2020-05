Coronavirus | Conte si pronuncia sui primi giorni della Fase 2 | ecco come sta andando

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’emergenza daha costretto tutti a prendere confidenza con dati poco conosciuti,l’indice di trasmissibilità di una malattia. Quel famoso R0 (erre con zero), il valore che indica il numero di infezioni prodotte da ciascun individuo infetto. Iniziata la2 e sarà proprio questo il parametro sul quale sarà costantemente puntata l’attenzione: sarà infatti l’andamentocurva epidemica a dirci se la graduale riapertura del Paese sta procedendo secondo i piani. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un'intervista al Fatto Quotidiano commenta i2 e sottolineail rientra a lavoro di quattro milioni e mezzo di cittadini ha finora confermato il senso di responsabilità dei cittadini. Anche le misure di sicurezza prese per quanto riguarda i mezzi di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Integrare le task force di esperti con una maggior presenza di donne” - LegaSalvini : ALTRO CHE CORONAVIRUS, CONTE PENSA AI CLANDESTINI. SALVINI SGANCIA LA BOMBA SUL GOVERNO - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italia pronta ad assicurare accesso equo e universale a vaccini e cure” - ayurbea : RT @tempoweb: Torna il gioco del #Lotto salvadanaio del #governo SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - Netzarym1 : RT @AndreaSelva17: #Conte è al di sopra della legge? E' al di sopra anche del #coronavirus? Questi sono #immuni? O ci stanno prendendo in g… -

Il motivo? In piena emergenza Covid-19, quando per il lockdown disposto dai decreti emanati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte non era permesso a nessuno di uscire da casa senza un motivo più ...Zaia, sempre rispondendo ai giornalisti, ha messo mano all’obiettività della situazione, la quale dimostra “che nella classifica sono in testa tutti quelli che si sono occupati di Coronavirus, da ...