ASUS ZenBook Flip 14, arriva in Italia il nuovo notebook con processore AMD e prezzo inferiore a 800 euro (Di mercoledì 6 maggio 2020) ASUS ha annunciato la disponibilità Italiana del suo ZenBook Flip 14, portatile compatto la cui caratteristica principale consiste nella particolare cerniera ErgoLift 360°, che consente appunto di ruotare lo schermo ribaltandolo di 360° in modo da poterlo utilizzare in quattro diverse configurazioni: portatile, tablet, stand, particolarmente indicato per la visione di contenuti multimediali e l’uso dei comandi touch, e tenda, con cui condividere contenuti con altre persone. Secondo ASUS il meccanismo della cerniera, realizzato interamente in alluminio, è garantito per un ciclo di 20000 aperture e chiusure. Inoltre, quando si solleva il display oltre i 135°, la particolare cerniera funge da supporto, inclinando il portatile per migliorarne il comfort durante la digitazione. Con dimensioni di 322 x 210 x 18,9 mm e un peso di 1,6 chilogrammi, ZenBook Flip ... Leggi su ilfattoquotidiano Asus ZenBook Flip 14 - il notebook 2 in 1 super versatile

La nostra nuova realtà quotidiana e l’aumento esponenziale del lavoro e dello studio a casa, possono portare molti verso l’acquisto di computer nuovi, per sostituire quelli vecchi o per avere per la p ...

