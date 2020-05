Ai domiciliari per Covid-19 carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ergastolano Cataldo Franco, originario di Gangi (Palermo) e condannato per il tragico caso del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha ottenuto la detenzione domiciliare per il rischio Covid-19.L’uomo, che tenne segregato il figlio del pentito Santino Di Matteo nell’estate del 1994, per un periodo di circa due mesi, è anziano e malato ed è tornato nella sua casa di Geraci Siculo (Palermo) per il pericolo che potesse contrarre in carcere il Coronavirus. Questo in applicazione delle norme tendenti a ridurre il numero delle persone detenute nell’attuale periodo di emergenza.Franco “restituì” l’ostaggio - rapito per imporre al padre di ritrattare le proprie accuse - all’inizio della stagione delle olive, perché gli serviva il capanno in cui veniva tenuto il ragazzino, poi assassinato e sciolto nell’acido su ordine di ... Leggi su huffingtonpost Ai domiciliari il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo - il bambino sciolto nell’acido per volontà di Brusca

L'ergastolano Cataldo Franco, originario di Gangi (Palermo) e condannato per il tragico caso del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha ottenuto la detenzione domiciliare per il rischio Covid-19.L'uomo, che tenne segregato il figlio del pentito Santino Di Matteo nell'estate del 1994, per un periodo di circa due mesi, è anziano e malato ed è tornato nella sua casa di Geraci Siculo (Palermo) per il pericolo che potesse contrarre in carcere il Coronavirus. Questo in applicazione delle norme tendenti a ridurre il numero delle persone detenute nell'attuale periodo di emergenza.Franco "restituì" l'ostaggio - rapito per imporre al padre di ritrattare le proprie accuse - all'inizio della stagione delle olive, perché gli serviva il capanno in cui veniva tenuto il ragazzino, poi assassinato e sciolto nell'acido su ordine di ...

