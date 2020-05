Usura: sequestrato patrimonio da 5 MLN tra cui quote casa per anziani (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – I Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno predisposto il sequestro di beni del valore di oltre 5 milioni di euro, disposto dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina. I destinatari della misura sono tre uomini di 73, 39 e 43 anni tutti residenti a San Cesareo. Sono arrestati dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma nel luglio 2018 per fatti di Usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa aggravata ai danni dello Stato e intestazione fittizia di beni. L’indagine, denominata ‘Terza età’, aveva consentito di ricostruire una serie di prestiti a tassi Usurari – tra il 90% e il 180% annuo, con punte del 570% – erogati, per lo più, a imprenditori in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – I Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno predisposto il sequestro di beni del valore di oltre 5 milioni di euro, disposto dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina. I destinatari della misura sono tre uomini di 73, 39 e 43 anni tutti residenti a San Cesareo. Sono arrestati dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma nel luglio 2018 per fatti di, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa aggravata ai danni dello Stato e intestazione fittizia di beni. L’indagine, denominata ‘Terza età’, aveva consentito di ricostruire una serie di prestiti a tassiri – tra il 90% e il 180% annuo, con punte del 570% – erogati, per lo più, a imprenditori in ...

