Tragedia a Ciampino | muore sottoufficiale dell’Aeronautica | chi era la vittima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 maggio 2020)all’aeroporto di, dove undell’Aeronautica è deceduto mentre era intento a lavorare per riparare un aereo militare. Sembra si tratti di un incidente sul lavoro. Laè Luca Morra, un sergente maggiore dell’Aeronautica militare in servizio a, ma di Segni, comune sui Monti Lepini. Il Sindacato SIAM: «Ora necessari rispetto e silenzio» Il Siam, appresa la notizia della morte sul lavoro di Luca Morra, sottufficiale dell’Aeronautica in servizio presso l’aeroporto militare di, «esprime la massima vicinanza ed il sincero cordoglio alla famiglia colpita oggi da questa immane. In questo momento è inopportuno aggiungere altro o improvvisare ricostruzioni dell’accaduto. Il silenzio ed il rispetto sono, a nostro avviso, l’unico modo di ...