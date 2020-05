Renzi contro Spadafora: “Se c’é pericolo a giugno allora c’è anche a ottobre” (Di martedì 5 maggio 2020) Matteo Renzi è andato all’attacco del Ministro dello Sport Spadafora, in una diretta Instagram, sulla necessità di riprendere il calcio “Se non si riparte a giugno, per la paura del contagio, allora non si può fare neanche ad ottobre. Che differenza c’è? Bisogna ripartire, nel calcio così come in tutti i settori. Non possiamo restare fermi. Mi sono commosso perché sono andato a correre: ho visto la vita che in qualche modo iniziava di nuovo, con tanti bambini nel parco. Il calcio non è roba da “fighetti ricchi”. E’ un mondo che muove interessi economici importanti per tutto il paese e anche la passione”. L'articolo Renzi contro Spadafora: “Se c’é pericolo a giugno allora c’è anche a ottobre” ilNapolista. Leggi su ilnapolista Salvini e Renzi contro Spadafora : “Il campionato deve ripartire”

