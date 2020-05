Perché questo governo non è molto di sinistra

ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - Pontifex_it : In questo tempo di quarantena, la famiglia cerca di fare tante cose nuove, c’è tanta creatività per andare avanti.… - NicolaPorro : Quello che stiamo vivendo rischia di farci diventare dei veri e propri sudditi. Ecco perché ???? - soniabetz1 : @ZiaDeDe84 @DSantanche ehh ma infatti per questo per la Santanchè, fa bene il suo lavoro, perchè non fa un cxxx di domande giuste a loro?? - aquariumom : RT @httpbenzoash: come sempre sotto questo post della Ferragni si è creata una polemica INUTILE perché un bambino di due anni non portasse… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché questo Papa Francesco: a Santa Marta, "preghiamo per le famiglie, perché continuino in pace in questa quarantena" Servizio Informazione Religiosa