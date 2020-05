"Non fai nulla in casa, solo selfie": Guendalina Tavassi zittisce le hater - (Di martedì 5 maggio 2020) Sofia Lombardi Guendalina Tavassi determinata nel gestire i commenti piccati di alcune follower, pronte ad accusarla di dedicare più tempo ai selfie che alla cura della casa È bastato un selfie sexy in bikini per scatenare le ire delle follower di Guendalina Tavassi, a loro giudizio troppo impegnata a curare il look e il trucco, il tutto a discapito delle faccende di casa. Tra un costume floreale e uno scatto seducente, la giovane influencer ha mostrato a tutti i suoi seguaci il suo fisico mozzafiato, un simpatico momento di leggerezza, pensato anche per stemperare la tensione da lockdown. Ma le utenti non ne hanno voluto sapere e, forse troppo impegnate dalle incombenze domestiche, hanno rinfacciato all'ex gieffina il suo eccesso di libertà. "Come fai ad avere tutta sta voglia e il tempo di truccarti e cambiarti ogni mezzora", scrive una delle utenti ... Leggi su ilgiornale Kylie Jenner e il Photoshop fail : mostrarci perfetti è utile se poi non ci piacciamo più?

Fabio Fazio a Giovanna Botteri : «Non è la giacca che ti fa elegante - ma tu che fai elegante la giacca»

Gianni Morandi e Rovazzi - nuova canzone?/ "Sei morto se non fai qualcosa con me" (Di martedì 5 maggio 2020) Sofia Lombardideterminata nel gestire i commenti piccati di alcune follower, pronte ad accusarla di dedicare più tempo aiche alla cura dellaÈ bastato unsexy in bikini per scatenare le ire delle follower di, a loro giudizio troppo impegnata a curare il look e il trucco, il tutto a discapito delle faccende di. Tra un costume floreale e uno scatto seducente, la giovane influencer ha mostrato a tutti i suoi seguaci il suo fisico mozzafiato, un simpatico momento di leggerezza, pensato anche per stemperare la tensione da lockdown. Ma le utenti non ne hanno voluto sapere e, forse troppo impegnate dalle incombenze domestiche, hanno rinfacciato all'ex gieffina il suo eccesso di libertà. "Come fai ad avere tutta sta voglia e il tempo di truccarti e cambiarti ogni mezzora", scrive una delle utenti ...

chetempochefa : - 'Mi vedi anche con la giacca, l'ho messa per te.' - 'Tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante,… - borghi_claudio : @OlderGf @jeepin88 @LucaTampellini No, mi riferivo alla dipendenza dalle materie prime come fonte di sostentamento… - rinaldosidoli : Chiediamo l’immediato rilascio dell'orso M49. Il Casteller non è un’area adatta ad assicurargli una permanenza comp… - ROXSY24418762 : @ilariami1 @ale81cs @abbicuradite1 @Lilina61 @IstriceBrizzola @Francy8111 @LinaDiNuccio @GuideraPaola @Kiaretta_26… - bangshinya : @dravgneel non tutti sono intellectual come te purtroppo... vabbè menomale che intanto ci sei tu a dargli amore che fai per mille ok -

Ultime Notizie dalla rete : Non fai "Non fai nulla in casa, solo selfie": Guendalina Tavassi zittisce le hater ilGiornale.it Coronavirus, lo spettacolo dal vivo è l’emergenza dopo l’emergenza

Certamente le priorità in questi drammatici mesi sono state quella legata all’emergenza sanitaria e, immediatamente dopo, la necessità di ridare ossigeno alle nostre aziende e quindi al lavoro. C’è un ...

Barbara D’Urso non sta bene e confessa: “La cosa mi ha devastata”

In televisione la vediamo sempre energetica, piena di grinta, solare, sorridente e con grande voglia di fare: Barbara D’Urso non sta bene. È questa, purtroppo, la realtà. La conduttrice ha imparato a ...

Certamente le priorità in questi drammatici mesi sono state quella legata all’emergenza sanitaria e, immediatamente dopo, la necessità di ridare ossigeno alle nostre aziende e quindi al lavoro. C’è un ...In televisione la vediamo sempre energetica, piena di grinta, solare, sorridente e con grande voglia di fare: Barbara D’Urso non sta bene. È questa, purtroppo, la realtà. La conduttrice ha imparato a ...