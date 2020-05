Microsoft Edge Dev | novità versione 84 0 502 0

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 5 maggio 2020)ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la variante Dev dibasato su Chromium: si tratta della84.0.502.0. Cosa c’è di nuovo? Aggiunta l’opzione “Non mostrare più” all’avviso che appare quando si apre il browser come amministratore. Nei PDF è adesso possibile uscire dalla modalità inchiostro premendo il tasto Esc sulla tastiera. Ora è possibile evidenziare il testo nei PDF con il colore rosso. Prima di modificare una carta salvata in Impostazioni > Info di pagamento è richiesta un’autorizzazione aggiuntiva. Adesso è possibile estendere la protezione delle informazioni di Windows alla funzione Condividi. Nelle pagine di gestione dei preferiti e della cronologia sono state aggiunte delle caselle per selezionare più elementi contemporaneamente. Aggiunte ...