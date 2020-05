DPCgov : #Coronavirus: prosegue il calo dei pazienti in terapia intensiva ?? ?? Totale positivi: 98.467 ?? Dimessi e guariti:… - DPCgov : #Coronavirus: scende all’1% il dato dei pazienti in terapia intensiva ?? ??Totale positivi: 99.980 ??Dimessi e guari… - DPCgov : #Coronavirus: oltre 81mila pazienti tra dimessi e guariti ??Totale positivi: 100.179 ??Dimessi e guariti: 81.654… - ilfoglio_it : La mappa del contagio in Africa. Dati, picchi e dettagli delle curve del coronavirus nel continente africano. E una… - FuturaTorino : #Covid19, ecco i dati del 5 maggio diffusi dal @DPCgov Per consultare la mappa del contagio vai su ??… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa del Virus, la mappa del contagio a Roma: record negativo a Garbatella, boom all'Appio Il Messaggero Coronavirus nel Lazio, trend in discesa. Contagi, decessi e guarigioni, ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

Ieri è stato registrato nel Lazio un dato di 38 casi positivi con un trend che scende a 0,5%. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 3 nuovi casi positivi nell ...

Coronavirus Francia, il primo caso Covid già a fine dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar

PARIGI - Il 27 dicembre 2019 Amirouche Hammar, 43 anni, abitante di Bobigny nella periferia parigina, malato di diabete, si presenta al pronto soccorso: da quattro giorni ha febbre alta, mal di testa, ...

