Il pop che fa viaggiare durante il Coronavirus. In anteprima per Open il video di «Every Sunshine» (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaÈ un tributo alla speranza l’ultimo singolo dei The Spell of Ducks, giovanissima band nata a Torino nel 2015. La voce graffiata che contrasta con i suoni puliti, definiti e le atmosfere country di Every Sunshine si legano alle riprese di vita quotidiana che arrivano da un Paese lontano. Il video del brano, pubblicato in anteprima da Open, è una celebrazione del viaggio, vissuto come condizione permanente anche durante il lockdown. Anzi, il richiamo della valigia da riempire e del biglietto aereo da comprare è ancora più forte da quando il Coronavirus ha compromesso l’idea dell’estate. «Every Sunshine è nata per caso, dall’unione di un motivetto fischiettato a lungo durante un viaggio nel Nord della Spagna e un’improvvisa riflessione: a quante persone, luoghi, ricordi ... Leggi su open.online Le voci su un quinto mandato per Merkel dimostrano che al populismo ci si può opporre con successo

Giovanna Botteri e la tragedia di un popolo che non distingue le veline dalle giornaliste

Criscitiello al Ministro dello Sport : "Cavalca il populismo del popolino che non vuole il calcio - ma presto finirà" (Di martedì 5 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaÈ un tributo alla speranza l’ultimo singolo dei The Spell of Ducks, giovanissima band nata a Torino nel 2015. La voce graffiata che contrasta con i suoni puliti, definiti e le atmosfere country diSunshine si legano alle riprese di vita quotidiana che arrivano da un Paese lontano. Ildel brano, pubblicato inda, è una celebrazione del viaggio, vissuto come condizione permanente ancheil lockdown. Anzi, il richiamo della valigia da riempire e del biglietto aereo da comprare è ancora più forte da quando ilha compromesso l’idea dell’estate. «Sunshine è nata per caso, dall’unione di un motivetto fischiettato a lungoun viaggio nel Nord della Spagna e un’improvvisa riflessione: a quante persone, luoghi, ricordi ...

uhaveanicebum : RT @NataStanca91: Usciranno in 5 allora, al massimo. Adesso prendo i pop corn e aspetterò tutti i vari Rocco Siffredi che verranno a difend… - Toni_ct_1 : RT @NataStanca91: Usciranno in 5 allora, al massimo. Adesso prendo i pop corn e aspetterò tutti i vari Rocco Siffredi che verranno a difend… - Capitankevin : RT @GoffredoB: Che un ministro della giustizia e un alto magistrato possano polemizzare in una trasmissione pop su un tema delicatissimo pe… - PertPatro : RT @GoffredoB: Che un ministro della giustizia e un alto magistrato possano polemizzare in una trasmissione pop su un tema delicatissimo pe… - inCamMI7no : RT @GoffredoB: Che un ministro della giustizia e un alto magistrato possano polemizzare in una trasmissione pop su un tema delicatissimo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : pop che Star Wars Day: 6 Funko Pop! che non devi perderti! Fuori Series Sia e Dua Lipa, nuova canzone per raccogliere fondi: il testo

Molti gli artisti che hanno deciso di sfruttare questo periodo di forzata quarantena, dovuta all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), per dedicarsi a nuovi progetti, raccoglier ...

A Cervere l’Anfiteatro dell’Anima diventa cinema all’aperto

Avrà un fascino retrò l’estate dell’Anfiteatro dell’Anima. A ridosso delle disposizioni che «allentano» il lockdown, i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo annunciano il loro nuovo progetto. Sotto il ciel ...

Molti gli artisti che hanno deciso di sfruttare questo periodo di forzata quarantena, dovuta all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), per dedicarsi a nuovi progetti, raccoglier ...Avrà un fascino retrò l’estate dell’Anfiteatro dell’Anima. A ridosso delle disposizioni che «allentano» il lockdown, i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo annunciano il loro nuovo progetto. Sotto il ciel ...