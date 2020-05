Hellas, Rrahmani: "Juric mi ha chiesto di restare. Senza il Verona non avrei firmato col Napoli" (Di martedì 5 maggio 2020) Il prossimo acquisto del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto ai canali ufficiali dell'Hellas in una diretta Instagram parlando tra l'altro anche del suo passaggio al Napoli: "Ti stai allenando in questi giorni? Ci st ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 5 maggio 2020) Il prossimo acquisto del Napoli Amirè intervenuto ai canali ufficiali dell'in una diretta Instagram parlando tra l'altro anche del suo passaggio al Napoli: "Ti stai allenando in questi giorni? Ci st ...

