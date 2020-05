Francia, niente sussidi pubblici per Amazon: “Magazzini chiusi perché ha violato obblighi sulla sicurezza, non le spettano aiuti” (Di martedì 5 maggio 2020) Amazon France chiede la cassa integrazione per 10mila lavoratori di sei diversi siti. Ma Parigi risponde picche. Per il ministero del lavoro, la chiusura degli impianti non è dovuta all’impatto del coronavirus che, anzi, ha incrementato le vendite online. Ma è piuttosto legata a doppio filo con la scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro. Un brutto colpo per la multinazionale statunitense che anche in Italia è finita nell’occhio del ciclone proprio per via di quelle che Oltralpe i sindacati hanno definito “condizioni di lavoro inaccettabili” e a rischio contagio. Ma mentre in Italia le organizzazioni di categoria hanno fatto appello agli ammortizzatori sociali, Oltralpe invece sono stati proprio i sindacati a soffiare sul fuoco definendo “indecente” la richiesta di Amazon. Il motivo? L’intera storia risale agli inizi di aprile. ... Leggi su ilfattoquotidiano Francia - niente quarantena per chi arriva dai Paesi Ue - Schengen o Regno Unito

Diritti tv - Canal+ rescinde il contratto in Francia : non pagherà più niente

Coronavirus. Sì alla riapertura dei negozi e di alcune scuole - ma stop al calcio e niente messe : la Francia verso la Fase 2 (Di martedì 5 maggio 2020)France chiede la cassa integrazione per 10mila lavoratori di sei diversi siti. Ma Parigi risponde picche. Per il ministero del lavoro, la chiusura degli impianti non è dovuta all’impatto del coronavirus che, anzi, ha incrementato le vendite online. Ma è piuttosto legata a doppio filo con la scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro. Un brutto colpo per la multinazionale statunitense che anche in Italia è finita nell’occhio del ciclone proprio per via di quelle che Oltralpe i sindacati hanno definito “condizioni di lavoro inaccettabili” e a rischio contagio. Ma mentre in Italia le organizzazioni di categoria hanno fatto appello agli ammortizzatori sociali, Oltralpe invece sono stati proprio i sindacati a soffiare sul fuoco definendo “indecente” la richiesta di. Il motivo? L’intera storia risale agli inizi di aprile. ...

petergomezblog : #Coronavirus, la Francia prolunga lo stato d’emergenza e annuncia: “Niente app per la riapertura”. Russia, record d… - fattoquotidiano : Francia, niente sussidi pubblici per Amazon: “Magazzini chiusi perché ha violato obblighi sulla sicurezza, non le s… - 19slv86 : @LaStampa Un solo caso? Poi due mesi e più senza niente? Niente contagi? Niente ricoveri in terapia intensiva? Perc… - walter_porcino : @California_68 @amoginstwit @S_ara_____ non me ne frega niente degli altri paesi d'europa e non possono fare ciò ch… - _elisavicini : Oggi mi è arrivato il profumo che presi 6 anni fa in Francia e che, una volta finito, non trovai più da nessuna par… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia niente Francia - Macron, niente quarantena per arrivi da Schengen - Speciali Agenzia ANSA Francia, niente sussidi pubblici per Amazon: “Magazzini chiusi perché ha violato obblighi sulla sicurezza, non le spettano aiuti”

Amazon France chiede la cassa integrazione per 10mila lavoratori di sei diversi siti. Ma Parigi risponde picche. Per il ministero del lavoro, la chiusura degli impianti non è dovuta all’impatto del co ...

Montezemolo candidato alla presidenza FIA per Autosprint

Il settimanale romano lancia l'ex presidente della Ferrari al ruolo di Jean Todt, dato che il francese non potrà ricandidarsi alla fine del mandato FIA. Luca di Montezemolo sarebbe spinto da Eccleston ...

Amazon France chiede la cassa integrazione per 10mila lavoratori di sei diversi siti. Ma Parigi risponde picche. Per il ministero del lavoro, la chiusura degli impianti non è dovuta all’impatto del co ...Il settimanale romano lancia l'ex presidente della Ferrari al ruolo di Jean Todt, dato che il francese non potrà ricandidarsi alla fine del mandato FIA. Luca di Montezemolo sarebbe spinto da Eccleston ...