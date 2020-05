F1 | i grandi duelli | Senna vs Mansell | corpo a corpo a 280 km h sul rettilineo di

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) Barcellona, fine settembre 1991. La Formula 1 si appresta ad affrontare il Gran Premio di Spagna che, per la prima volta dopo cinque anni, non si disputerà sulla tortuosa pista di Jerez de la Fronteira, detestata da tutti i piloti del Circus, bensì nel nuovissimo circuito di Montmelò. È un momento d’oro per la capitale della Catalogna, che in vista dei Giochi olimpici del 1992 si sta modernizzando sotto tutti i punti di vista. In questo florido clima si è potuto costruire anche un nuovo autodromo, riportando così il GP iberico nella metropoli catalana sedici anni dopo la drammatica edizione 1975, andata in scena sul pericoloso tracciato cittadino del Montjuich. La struttura del Montmelò è, per l’epoca, faraonica. Box, sala stampa e vie di fuga sono enormi. La pista, inoltre, è molto tecnica e varia. Tuttavia ...