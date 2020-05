Coronavirus | la cura Ascierto guarisce anche in Gran Bretagna | “Sta bene”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLeonard Whitehurst, 72enne del Regno Unito, è guarito dopo aver contratto il covid-19 grazie allaproposta da Paolo. Si tratta in assoluto del primo guarito d’Oltremanica con il Tocilizumab: lo ha comunicato il tabloid britannico Dailystar. Le condizioni del signor Whitehurst non facevano pensare a nulla di positivo, fino a quando Giorgio Gentile, medico italiano presente nell’equipe che stavando il paziente anziano, ha pensato di somministrargli l’ormai celebre farmaco sponsorizzato dal professor. Le condizioni del paziente sono lentamente migliorate, finché non è stato addirittura dimesso dall’ospedale di Cornovaglia che lo ospitava, perché guarito del tutto. Arrivano quindi confermedall’estero riguardo l’efficacia dellaproposta da, ...