Coronavirus | a Bergamo 230mila contributi per mutuo prima casa

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) – La città dimette a disposizione un contributo straordinari daeuro per il pagamento delsullae per l’acquisto di strumenti per l’e-learning, in modo da sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà. L’Ambito di(che si compone del capoluogo, di Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica e Sorisole) è pronto a raccogliere le richieste, spiega una nota del Comune, per quasieuro messi a disposizione da Regione Lombardia nelle scorse settimane. Isono di circa 500 euro a fondo perduto a famiglia per entrambe le iniziative: viene inoltre prevista l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) ad incremento deiriconosciuti a valere sulla misura.Per l’assessore alle Politiche Sociali, ...