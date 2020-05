Comune di Latina: ecco cosa si potrà fare dal 6 maggio su piste ciclabil, lungomare e spiagge (Di martedì 5 maggio 2020) Con apposita ordinanza, che a breve sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, il Sindaco ha stabilito che, a partire da domani, 6 maggio 2020, i cittadini potranno tornare svolgere attività motoria o sportiva lungo la pista ciclabile di Via del Lido, sul lungomare e sulla spiaggia di Latina. Per quanto riguarda quest’ultima, è consentita anche la pesca da riva mentre è vietato prendere il sole, fare il bagno e svolgere qualsiasi altra attività sportiva legata al mare. Le attività consentite devono comunque essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale fissata dal DPCM del 26 aprile 2020 (almeno due metri per l’attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività). Restano vietati gli assembramenti. «Sarà possibile – spiega il Sindaco Damiano Coletta – ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus Latina e Provincia - 10 nuovi casi : ecco come sono ripartiti per Comune (Di martedì 5 maggio 2020) Con apposita ordinanza, che a breve sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del, il Sindaco ha stabilito che, a partire da domani, 62020, i cittadini potranno tornare svolgere attività motoria o sportiva lungo la pistae di Via del Lido, sule sulla spiaggia di. Per quanto riguarda quest’ultima, è consentita anche la pesca da riva mentre è vietato prendere il sole,il bagno e svolgere qualsiasi altra attività sportiva legata al mare. Le attività consentite devono comunque essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale fissata dal DPCM del 26 aprile 2020 (almeno due metri per l’attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività). Restano vietati gli assembramenti. «Sarà possibile – spiega il Sindaco Damiano Coletta – ...

