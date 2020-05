Carceri | i laici eletti dal M5s al Csm su Di Matteo | “Consiglieri devono sapersi

(Di martedì 5 maggio 2020) Una nota dei consiglieridal M5s al Consiglio superiore della magistratura per esprimere “forte preoccupazione per il clima venutosi a creare, specie in un momento in cui la Giustizia necessiterebbe di unità e collaborazione tra tutti gli operatori, nell’interesse del Paese e dei cittadini”. Nel day after dello scontro tra il guardasigilli, Alfonso Bonafede, e il magistrato Nino Di, consigliere togato del Csm, i componenti di Palazzo dei Marescialli diffondono una nota che – senza mai citarlo – critica l’ex pm di Palermo. “Vogliamo sottolineare con forza la nostra convinzione che i consiglieri del Csm, togati e, dovrebbero, più di chiunque altro, osservare continenza e cautela e nell’esprimere, specialmente ai media, le proprie opinioni, proprio per evitare di alimentare speculazioni e ...

