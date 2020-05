Bonus Colf e badanti, a chi spetta e a quanto ammonta? Damiano chiede specifiche (Di martedì 5 maggio 2020) Uno degli argomenti che in questi giorni fa maggiormente discutere é il decreto aprile che tutti attendono con ansia giacché dovrebbe riguardare molte categorie, talune escluse dal precedente decreto varato a marzo. Tra queste ad esempio Colf e badanti che potranno contare su un Bonus dai 400 ai 600 euro a seconda delle ore lavorate in meno. Certamente un passo avanti dopo le richieste di moltissimi esponenti politici che si erano schierati pro Bonus per alcune categorie maggiormente svantaggiate, tra questi Cesare Damiano. Il dirigente del partito democratico ha lodato in una nota Agi le ultime misure del Governo, facendo però notare come permangano delle lacune sul Bonus Colf e badanti, ragione per cui pone una serie di interrogativi al Governo. Vediamo ora nel dettaglio chi potrebbe beneficiare del Bonus Colf e badanti ed in che misura, in base a quanto ... Leggi su pensionipertutti Bonus colf - badanti e baby sitter/ Requisiti e come fare per richiederlo

Bonus colf e badanti 600 euro coronavirus : chi sono tutti i lavoratori e categorie INPS che beneficiano e come fare

