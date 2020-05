San Giorgio a Cremano | flash mob dei commercianti | “Sosteniamo la ripresa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) – Questa mattina nel comune di San, alle porte della periferia orientale della città di Napoli, si è svolto unmob organizzato dailocali. Un simbolico applauso dai balconi, così come era stato per gli infermieri e gli assistenti sanitari nei mesi scorsi, al fine di sostenere la categoria, messa in ginocchio dal coronavirus e dal lockdown. Il primo cittadinoZinno, insieme al presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Giordano, all’assessore Grazia Esposito e al consigliere Ciro Russo, ha incontrato una delegazione diin Comune, per discutere sulle misure di sostegno messe in campo per la categoria. “Ho confermato gli impegni presi – racconta Zinno via social – relativi allo sgravio della Tari almeno per i periodi di chiusura, ...