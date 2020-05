Roma – Grassi | Campidoglio sciacallo su strisce blu

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020)sublu – “La reintroduzione delleblu a pagamento a partire da oggi è una scelta che sa di beffa per migliaia dini ai quali oggi viene consentito di tornare a lavoro usando i mezzi pubblici a ranghi ridotti e in condizioni di sicurezza tutte da dimostrare. Una decisione che umilia i cittadini e che conferma ancora una volta la totale disattenzione verso le esigenze deini che per la Raggi sono evidentemente solo uno strumento per fare cassa”. A denunciarlo è Raimondo, presidente del movimento civicoSceglie. “Nell’inerzia totale di un governo sempre più ostile alle imprese ci si aspetterebbe che almeno la sindaca della Capitale alzasse la voce per difendere i suoi concittadini”, osserva. “Invece questa misura conferma la ...